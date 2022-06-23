Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı

Kilis’te, ayağı sıkışan ve çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde bir güvercinin çatıda sıkıştığı ihbarı üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İtfaiye eri çatıya çıkarak ayağı sıkışan ve kırıldığı belirlenen güvercini kurtardı. Yaralı hayvan, tedavisi yapılmak üzere belediye veterinerine götürüldü.
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