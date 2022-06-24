Eşini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Eşini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet istemi


KİLİS, (DHA)KİLİS'te, tartıştığı hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla öldürüp, onun arkadaşı S.Ç.'yi de yaralayan polis memuru Hasan Solak hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, kabul edildi. İddianamede, Hasan Solak'ın "Asıl amacım, eşimi değil kayınvalidemi öldürmekti" demesinin, suçu hafifletmeye yönelik olduğu belirtildi.
Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, 22 Mart'ta, Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde hemşire eşi Fatma Solak ve arkadaşı S.Ç. ile karşılaştı. 3 çocuk sahibi çift arasında çıkan tartışmada Hasan Solak, tabancasını çıkararak eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 hemşireden Fatma Solak hayatını kaybetti, yaralanan S.Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan Solak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Solak hakkında 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
'ASIL AMACIM, EŞİMİ DEĞİL KAYINVALİDEMİ ÖLDÜRMEKTİ'
İddianamede ifadesine yer verilen Hasan Solak, olay günü hastane bahçesinde eşiyle karşılaştığını belirtti. Aralarında sorun olmadığını öne sürdüğü eşiyle kayınvalidesinin hayatlarına müdahale etmesinden dolayı tartıştıklarını iddia eden Solak'ın, "Asıl amacım, eşimi değil kayınvalidemi öldürmekti. Olay günü kayınvalidemin hastaneye gideceğini duymuştum ama bahçede eşimle karşılaştık. Kayınvalidem sık sık evimize geliyor ve hayatımıza karışıyordu. Bundan dolayı rahatsızlığımı anlattım ve eşime çocuklarımız için bakıcı tutarak kayınvalidemin sık sık yanımıza gelmesine engel olmayı önerdim. Ancak eşim buna itiraz etti. Bundan dolayı bir anda kendimi kaybettim ve beylik tabancamla ateş açtım. Öldürme niyetim yoktu, pişmanım" dediği belirtildi.
'İFADESİ SUÇU HAFİFLETMEYE YÖNELİK'
İddianamede ise tutuklu sanığın kayınvalidesini öldürme niyetinde olduğunu söylemesinin, suçu hafifletmeye yönelik olduğu belirtilerek, "Sanığın kayınvalidesinin olay mahallinde olmamasına rağmen maktule doğru gittiği, tanık anlatımlarında da şüphelinin maktulün kolundan tutarak çekmeye başladığı, gelmek istemeyen eşine doğru uzak atış şeklinde silahla birçok kez ateş ettiği, suçlamaları hafifletmeye yönelik savunmalarına itibar edilmediği, böylelikle şüphelinin mağdur S.Ç.'ye karşı, 'silahla olası kastla yaralama', Fatma Solak'a yönelik ise 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği tanık ve tüm dosya kapsamında elde edilen deliller ile anlaşılmaktadır" denildi. 
Eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, hemşire arkadaşını yaraladığı için de 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Hasan Solak'ın, iddianamenin kabulüyle ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Hasan KIRMIZITAŞ
2022-06-24 15:26:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafa Sarıgül: Siyasi partiler, hükümete NATO görüşmelerinde tam yetki versin
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Siyasi partiler, hükümete NATO ...
Mustafa Sarıgül'den yeni ittifak sinyali TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Seçimlere 4 ay kala yeni ittifaklar kurulabilir”
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül'den yeni ittifak sinyali TDP Genel ...
Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı
YEREL HABERLER Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı
Kilis’te asfalt yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kilis’te asfalt yenileme çalışmaları başladı
Kilis'te 112 Acil Çağrı hattı 27 bin 500 öğrenciye tanıtıldı
YEREL HABERLER Kilis'te 112 Acil Çağrı hattı 27 bin 500 öğrenciye ...
Kilis’te hacı adayları dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Kilis’te hacı adayları dualarla uğurlandı
Kilis’te Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Kilis’te Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı
Kalite Komisyonu ve kalite alt çalışma grupları toplantıları gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kalite Komisyonu ve kalite alt çalışma grupları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.