Su arızalarına anında müdahale ediliyor

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte oluşan su arızalarına anında müdahale etmek için 3 ayrı ekiple 24 saat görev yapıyor.

Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vatandaşların karşılaştıkları herhangi bir arıza anında daha hızlı müdahale edebilmek için, Kentin üç ayrı noktasında, Otogar yanında, Ekrem Çetin Cami yanında ve mezarlık yanında 24 saat esasına göre görev yapıyor. Su arızası olması halinde 3 ayrı bölgede bekleyen ekipler, hangisi yakın ise anında müdahale ederek, arızayı giderdiği bildirildi.

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