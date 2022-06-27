Kilis’te Parklar ile mesire alanlarındaki oyun grupları tamir ediliyor

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından Parklar ile mesire alanlarındaki oyun grupları tamir ediliyor.
Kilis Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte Kentteki parklar ile mesire alanlarında bulunan çocukların daha güvenli bir ortamda gülüp eğlenmeleri için il genelinde hasar gören ve yıpranan çocuk oyun gruplarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, Parklardaki banklar ile oyun guruplarına zarar verilmemesini, zarar verenleri gördükleri anda 153 No’lu telefona bilgi vermelerini istediler.
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