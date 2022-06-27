Kilis’te trafikteki araçların yarısı motosiklet

Kilis’te, 51 bin 29 aracın yüzde 50’sinin motosiklet olduğu bildirildi.
Kilis'te 2022 yılı Mayıs ayı itibariyle 51 bin 29 aracın 26 bin 155’i motosikletlerden oluşuyor. Kilis’te, 11 bin 511 otomobil, 876 minibüs, 154 otobüs, 4 bin 63 kamyonet, 26 bin 155’i motosiklet ile diğer araçlarla birlikte 51 bin 29 araç bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.