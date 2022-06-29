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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağıt toplayıcılarına yeni düzenleme

İHA

Kağıt toplayıcılarına yeni düzenleme

Kilis Belediyesi Kamuoyunda “kağıt toplayıcıları” olarak bilinen ve herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapan vatandaşlar kayıt altına alınacağı bildirildi.
Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2022/6 sayılı Bakanlık Genelgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla yayımlandığı belirtildi.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, Kilis Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nce 10 Haziran 2022 tarih ve 2022/01 sayı ile atık malzeme toplayıcıları ile ilgili uygulanacak esaslara ilişkin alınan karar gereğince Kilis sınırları içerisinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi ‘ne uygun olarak bağımsız toplayıcı belirleneceği ifade edildi.
Sıfır Atık Yönetim Sistemi‘ne uygun olarak bağımsız toplayıcıların, bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar, açık ya da kapalı sosyal donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimler ve sıfır atık belgesi verilen yerler haricinde; meydan, bulvar, cadde, sokak, parklar alanlardan topladığı sıfır atıkları, günlük olarak atık getirme merkezine veya atık depolama merkezine getireceklerinin belirtildiği Kilis Belediyesi açıklamasında, Hurda ve atık malzeme toplama faaliyetlerinde bulunacak şahıslar, Belediyeye ait 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne başvurarak gerekli izinleri alacakları bildirildi.
İzin verilen şahısların bilgileri kayıt altına alınarak Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları ile güncel olarak paylaşılacağını belirten Kilis Belediyesi yetkilileri, Şahıslar faaliyetlerini Kilis il sınırları içerisinde yürüteceklerini hatırlatarak, Faaliyet izni verilen şahıslara Belediye Başkanlıkları tarafından ücretsiz olarak yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü artıracak tek tip ve renkte reflektörlü yelekler verileceği ifade edildi.
Kağıt toplayıcılarının yeleklerin ön ve arka kısmında numara ile il adı bulunacağı belediyede kayıt altına alınacağı ifade eden Belediye yetkilileri, "Şahıslar izin aldıkları il sınırları içerisinde kendilerine verilen yelekleri giyerek ve yaka kartlarını takarak faaliyette bulunacaklardır. Yaka kartları ve yelekler, adına düzenlenen kişiler dışında başkalarınca kullanılmayacak, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılacaktır. Hurda ve atık kağıt toplamak amacı ile faaliyet izni verilen şahıslar 09:0022:00 saatleri arasında çalışacaklardır. Hurda ve atık malzeme toplamasına izin verilen şahıslar malzeme toplamak amacıyla çöp konteynerleri içerisinden malzeme almak amacıyla çöpleri dağıtmayacak, çevre kirliliğine sebep olmayacaklardır. Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen şahıslar veya tüzel kişiler hakkında uygulanan idari yaptırım kararları 24 saat içerisinde Zabıta Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Hurda ve atık malzeme toplayan şahısların kullanmış olduğu motosikletlerin plaka denetimleri yapılacak, olmaması halinde yasal işlem başlatılacaktır. Hakkında 3 kez idari işlem yapılan kişilerin faaliyetine son verilecek ve bir daha izin verilmeyecektir. Projeye katılımcı olarak başvuru yapabilmek için son tarih olan 8 Temmuz 2022 tarihi saat 17:00’a kadar belediye1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru bizzat katılımcı tarafından yapılacak olup, kimlik belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile başvurulacaktır. Toplayıcının müracaat tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olması gerekmektedir. Katılımcı herhangi bir iş kolunda çalışmadığını gösterir edevlet çıktısı sunmak zorundadır. Geçimini sıfır atık sokak toplayıcılığından sağlıyor olmak zorundadır. Başvuru yapan toplayıcılar il, ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olduğunu belgelendirebileceği ikametgâh belgesi sunmak zorundadır. Katılımcı başvuruları incelendikten sonra şartları uygun olanların isim listeleri 30 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktır. Açıklanan başvuru sonuçlarına itiraz süresi son tarihi 5 Ağustos 2022 tarihi saat: 17:00’dır. İtirazlar belediye 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne yapılacaktır” ifadesine ver verildi.

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