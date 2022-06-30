Kilis’te asfalt seferberliği

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kentte alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfaltlanması için seferberlik başlatıldı.

Belediye Başkanı Ramazan, Alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfaltlanması için yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek, ''İlk etapta, Vatan, Egemenlik, Mercidabık, caddeleri ile Recep Tayyip Erdoğan meydanının asfaltını yapıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde ekiplerimizi hızlı bir şekilde koordine ederek Kurban Bayramı öncesinde bu caddelerimizde ve meydanımızda asfaltı kazıyarak komple yenileme çalışmasını bitirmiş olacağız” dedi.

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