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Kilis'te tarıma 2 milyon 950 bin TL'lik destek

İHA

Kilis İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında kentteki tarıma 2 milyon 950 bin TL'lik destek kararı çıktı.

Kilis'te tarıma 2 milyon 950 bin TL'lik destek

Kilis İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında kentteki tarıma 2 milyon 950 bin TL’lik destek kararı çıktı.
İl Genel Meclisi toplantıs İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi kararına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı "Tohum Bizden Üretim Sizden" Projesine İl Özel İdaresi bütçesinden 2 milyon 700 bin TL ödenek aktarılması, "Silajlık Mısır Üretimini Geliştirme" Projesine İl Özel İdaresi bütçesinden 250 bin TL ödenek aktarılması hususunda görüşülerek kararlar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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