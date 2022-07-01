Kilis’te uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklama

Kilis'te polis ekipleri tarafından hırsızlık ve uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 4 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adlı kontrol ile serbest bırakıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik takip destekli yapılan çalışmalarda, 1,14 gr metamfetamin, 1,33 gr esrar maddesi, 3 adet farklı marka ve modelde çalıntı kaydı bulunan motosiklet, 50 adet çalıntı güvercin, faili meçhul olarak işlem yapılan 2 farklı motosiklet hırsızlığı, taksirle yaralama ve evden hırsızlık konularının aydınlatıldı. Polis ekipleri, 6 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 adet tescili farklı kişiye ait olduğu tespit edilen plaka, 1 çalıntı kaydı bulunan motosiklet, 1 adet şase numarası olmayan plakasız motosiklet, 1 adet motor bloğu ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen, M.İ, F.S ve M.K isimli şüpheliler adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılırken, M.C., V.S., A.K., M.C. tutuklandı.

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