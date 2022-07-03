Kilis’te düzensiz göç eğitimi

Kilis’te, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından “Göç Yönetimi, Geçici Koruma, Düzensiz Göç, Düzenli Göç, Vatandaşlık ve Uyum konuları” konusunda kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına eğitim verildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Göç Uzmanı Mustafa Güney’in sunumu ile Kilis Valiliği , Kilis Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresinde görev yapan personellere ve Kilis merkezde görev yapmakta olan Muhtarlara yönelik Türkiye’de Göç Yönetimi, Geçici Koruma, Düzensiz Göç, Düzenli Göç, Vatandaşlık ve Uyum konuları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Göç Uzmanı Mustafa Güney, tarafından program çerçevesinde yerelde kamu kurumlarının göç alanındaki bilgilerini arttırmak, göç yönetimi anlamında bugüne kadar yapılanlar, mevcut göç yönetimi ve sosyal uyum konularında bilgilendirilme yapılması amaçlanmış olup göç yönetimiyle ilgili var olan yanlış algı ve bilgilerin giderilmesi, uygulanan politikaların doğrudan yereldeki kamu kurumlarına aktarılması hedeflendiği bildirildi.

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