Kilis’te ağaçlara şekil veriliyor

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Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, sulama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kent genelindeki parklar, mesire alanları refüjlerdeki, ağaçlar budanarak şekil veriliyor. Ekipler, Cim biçme, parklardaki oyun gurupları, banklarda bakım ve onarım çalışmaları ile ağaç ve cimlerin sulama çalışmaları aralıksız sürüyor.

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