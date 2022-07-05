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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te kurban pazarı denetlendi

İHA

Kilis’te kurban pazarı denetlendi

Kilis’te Kurban bayramı öncesi canlı hayvan satımı yapılan Pazar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile 15 kişiden oluşan veteriner hekimler kurbanlıkların satıldığı canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Kurbanlık hayvanları inceleyen ve kurban satıcılarını ve vatandaşları bilgilendiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaptığı açıklamada, Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte canlı hayvan hareketliliği yaşandığını ifade ederek, “İlimize gelen hayvanları kayıt alına alıyoruz. Gelen hayvanların nereden geldiği veya bizim ilimizden hangi illere gittiği kontrol ediyoruz. Hayvanlar küpelimi, veteriner raporları var mı?, bu hayvanların aşıları yapılmış mı?, bu kontrolleri yapıyoruz. Bu hayvanlar sağlıklı mı, 15 veteriner hekim ile birlikte kontrol ediyoruz. İlimizde yaklaşık 35 bin küçük baş, bin adet büyükbaş hayvanın kurban edileceğini ön görüyoruz. İlimizde kurbanlık küçük baş hayvanlar yeterli olmakla birlikte, yenide sektörel anlamda Güneydoğu Anadolu bölgesinden, İç Anadolu’dan ilimize hayvanlar geliyor” dedi.
Kurbanlık satıcıları ise işlerin iyi olduğunu, hayvanların yüzde 70’nin satıldığını, erkek koyunun kilosu 6570 TL, dişi koyunun kilosu ise 4550 arasında değişin fiyatlarla satılıyor diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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