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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

İHA

Kilis’te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Kilis İl Müftülüğünde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kilis İl Müftülüğünde deprem tatbikatı yapıldı. Deprem sonrası Müftülük personeli binadan tahliye edilerek toplanma bölgesine getirildi. Polis, jandarma AFAD ile itfaiye ekipleri binaya gelerek ölçüm ve araştırma yaptı. Bu esnada deprem nedeniyle yaralanan bir kişinin olduğunun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından yaralı alınarak bina tahliye edildi. Senaryo gereği çıkan yangın itfaiye müdürlüğü tarafından söndürüldü. Tatbikatta Müftülük çalışanlarının deprem gerçekmiş gibi davranmaları dikkat çekti.
AFAD İl Müdürü Uğur Olgun, Kilis ve Türkiye’de afet farkındalık eğitimi başlatıldığını ifade ederek, “Afet farkındalık eğitimi çerçevesinde okullarda kamu kurum ve kuruluşlarında 117 bin kişiye eğitim verdik. 2022 yılında da yine İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla 'tatbikat yılı' ilan edildi. İl Müftülüğümüz, emniyet teşkilatımız, jandarmamız, itfaiyemiz ve sağlık ekiplerimizle birlikte deprem anı ve sonrası tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatta deprem anındaki tahliyeleri gerçekleştirdik. İlk önce çök, kapan, tutun eğitimini uyguladık ve personeli tahliye ettik. Ardından yaralanan bir arkadaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Çıkan yangını da itfaiye ekiplerimiz söndürdü” dedi.
İl Müftü Vekili Cengiz Çolak, devletin son zamanlarda, sel, deprem, yangın gibi doğal felaketlere hızlı bir şekilde intikal ettiğini ifade ederek, “Yaraları sararak büyük bir başarı gösteriyor. Deprem değil, bilinçsizlik öldürür sözünden hareketle bu yıl Türkiye’de tatbikat yılı ilan edildi. Devlet üzerine düşeni yapıyor, vatandaşlar ve kamuda çalışan personelin eğitimi ile inşallah bu giderilecektir” dedi.

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