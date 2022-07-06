2 askerin şehit edildiği eylemlere katılan DEAŞ'lı yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, 2 askerin şehit edildiği eylemlere katılan terör örgütü DEAŞ şüphelisi İ.İ., jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 askerin şehit edildiği eylemlere katıldığı belirlenen DEAŞ'lı İ.İ.'yi Öncüpınar'da yakalayarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İ.İ.'nin, 2015'te er Yusuf Eylem'in terör örgütü DEAŞ tarafından şehit edildiği ve er Sefer Taş'ın rehin alınıp, El-Bab bölgesinde şehit edildiği eylemlerine katıldığı belirlenmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-07-06 11:34:31



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