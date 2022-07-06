2 askerin şehit edildiği eylemlere katılan DEAŞ'lı yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, 2 askerin şehit edildiği eylemlere katılan terör örgütü DEAŞ şüphelisi İ.İ., jandarma operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 askerin şehit edildiği eylemlere katıldığı belirlenen DEAŞ'lı İ.İ.'yi Öncüpınar'da yakalayarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İ.İ.'nin, 2015'te er Yusuf Eylem'in terör örgütü DEAŞ tarafından şehit edildiği ve er Sefer Taş'ın rehin alınıp, El-Bab bölgesinde şehit edildiği eylemlerine katıldığı belirlenmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-07-06 11:34:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.