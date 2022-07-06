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Kilis’te hemşirenin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

İHA

Kilis’te hemşirenin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

Kilis'te tabancayla hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan eski polis memuru Hasan Solak’ın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.
Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Hasan Solak, öldürülen hemşire Fatma Solak’ın yakınları ile iki tarafın avukatları ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu. 22 Mart 2022 yılında hastane önünde eşi Fatma Solak’ı öldüren, orada bulunan arkadaşı S.Ç’yi de yaralayan Hasan Solak hakkında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla olası kastla yaralama" suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
Duruşmada söz alan sanık Solak, eşiyle aralarında problem bulunmadığını, kayınvalidesi N.K. nedeniyle tartıştıklarını ileri sürerek, kayınvalidesinin evlerine sık sık geldiğini, hayatlarına müdahalede bulunduğunu, onu evden göndermek için çocuklarına bakıcı tutmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini ifade etti. Kayınvalidesini suçlayan sanık, onun her şeye karıştığını, olayın buraya kadar geldiğini ifade etti. Sanık Solak, 15 yıldır evli olduklarını ve 3 çocukları bulunduğunu söyledi. Eşinin evlilik süresince ilk kez boşanma teklifi yaptığını, buna çok şaşırdığını, kendisine 'Eşyalarını yarın öğleye kadar al git' dendiğini ifade etti. Solak, "Eşim sabah bana mesaj attı. Her şey bitti, ben de gece görevden çıktıktan sonra arabamı park ettim. Kayınvalidem ameliyat olacaktı, hastaneye yürürken eşim de önden gidiyordu. Onunla konuşmak istedim, kabul etmeyerek sinkaflı kelimeler söyledi. İlk kez eşim bana küfür etmişti, o anda kendimi kaybettim, kaç el ateş açtım bilmiyorum” dedi.
Tanık ve müşteki taraflar dinlendikten sonra mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasan Solak’ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 27 Eylül 2022 tarihine ertelenmesine karar verdi.
Duruşma çıkışında bir açıklama yapan müşteki avukatı Erdal Emir, ”Son zamanlarda televizyonlar ve kamuoyunu meşgul eden kadın cinayetlerinden birinin duruşmasından çıktık. Suç önlemede görevli bir polis memuru, suçu önlemek yerine, bunun tam aksine bir sağlık memuru olan eşini, hastane önünde, canice, hiç korkamadan, gözünü kırpmadan, planlayarak, tasarlayarak, insanları korkutarak, panik oluşturarak, ölümüne neden oldu. Bugün yapılan ilk duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verildi” ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi
Hasan Solak, 22 Mart 2022'de Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşine ateş etmişti. Seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan hemşire S.Ç'ye isabet etmişti. Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılmış, hemşire Solak müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı ise tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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