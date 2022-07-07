Yenilenen Kemoterapi Merkezi açıldı

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Kilis Devlet Hastanesinde hayırsever iş insanı Yaşar Aktürk tarafından yenilenen AlevYaşar Aktürk Kemoterapi Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

Devlet Hastanesi eski acilinin olduğu bölgeye İstanbulKilis Vakıfı Başkanı Yaşar Aktürk tarafından yenilenen AlevYaşar Aktürk Kemoterapi Merkezinin açılışına Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Devlet Hastanesi Başhakemi Uzman Dr. Fazıl Arısoy, Kilis Vakfı Temsilcisi Ahmet Haşim Özyurt ile davetliler katıldı.

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