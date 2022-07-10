Protokol üyelerinden Kilis’te şehitlik ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te protokol üyeleri tarafından Asri Mezarlıktaki şehitlerin kabri ziyaret edilerek, mezarlara karanfil bırakıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu ile protokol üyeleri, Kurban Bayramı münasebetiyle Şehitlik ziyaretinde bulundular. Asri mezarlıktaki şehit kabirlerini ziyaret ettiler. Şahit aileleri ile bir araya gelen protokol üyeleri daha sonra Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunarak görevi başındaki tüm personelin bayramlarını kutladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.