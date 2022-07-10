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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı

İHA

Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçik ile polislerle bayramlaştı.
Kurban Bayramı nedeniyle Vali Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ederek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan ile sınır hattında görev yapan Mehmetçikler ile bayramlaştı. Daha sonra Vali Soytürk, son olarak İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile polis memurlarının Kurban bayramını kutladı. Son olarak, İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Soytürk, burada İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile jandarma personeli ile bayramlaştı.

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