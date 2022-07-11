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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Toğlu Hamamı 20 yıl sonra yeniden hizmete açıldı

İHA

Tarihi Toğlu Hamamı 20 yıl sonra yeniden hizmete açıldı

Kilis’te bulunan tarihi Toğlu Hamamı 20 yıl sonra yeniden faaliyetlerine başladı.
Kilis'te, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldıktan sonra uzun bir süredir kapalı bulunan Toğlu Hamamı, 20 yıl sonra yeniden faaliyetlerine başladı. Toğlu Hamamı işletmesini alan Yusuf Güler, Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir Toğlu Hamamı'nın kapalı olduğunu, işletmesini kendilerinin aldığını ifade ederek, “Tarihi hamamımı yeniden hizmete bugün itibariyle açtık. Kilis’te nerede ise herkesin bir anısının bulunduğu bu tarihi hamımın tekrar hamam olarak hizmet vermesi için çalışacağız. Hamam gündüzleri bayanlara, akşamları ise erkeklere hizmet verecek” dedi.

Toğlu Hamamının geçmişi
Toğlu Hamamı, 1785’te Kilis Beylerbeyi Daldabanzade Mehmet Paşa yaptırmıştır. Düzgün kesme taştan çok kubbeli bir yapıdır. Ön kısmında AkKarataş ve mermer kullanılmış, süsleme sağlanmıştır. Soyunma yeri derin kubbeli, dörtgen planlı ve üç kolludur. Şeyhler Mahallesi Efeler Sokak’ta bulunan hamamın duvarları renkli, düzgün kesme taşlarla kubbesi tuğla ile örülüdür. Hamamda, taç kapıdan dehlize, dehlizden basık kemerli girişi olan soğukluk bölümüne girilir. Bu bölümdeki eyvanların üzeri beşik tonozla, ortadaki alanın üzeri de kubbe ile örtülüdür. Kubbenin ağırlığı sivri kemerlerle köşelerdeki dört ayağa aktarılmış olup tepesinde sekizgen biçimli aydınlık feneri, altında da siyah ve beyaz taşlardan yapılmış sekizgen bir şadırvan vardır. Tabanı siyah, beyaz, kırmızı renkli taşlarla döşeli olan bu bölümden sonra dehlizli bir geçişle, tabanı siyah, beyaz, sarı, kırmızı renkli taşlarla döşenmiş, ılıklık bölümüne geçilir. Üç eyvan, birinde su teknesi olan iki halvet bulunan bu bölümün üzeri basık kemerli bir kubbe ile örtülmüştür. Ilıklık bölümünden yuvarlak kemerli giriş kapısı olan haç planlı, dört eyvanlı, dört halvetli sıcaklık bölümüne geçilir. Eyvanlar sivri beşik tonozlarla, orta alan da, kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin altında siyah, kırmızı mermerden yapılmış göbek taşı vardır. Üç eyvanda ve dört halvette birer tane olmak üzere, toplam yedi tane kurna bulunur.
Portal ve portalın bulunduğu yüzeyde kullanılan siyah ve beyaz taşlar ile sarı, beyaz, kırmızı mermerlerle gerçekleştirilen geometrik geçme biçimli silmeler yapının görünen süslemeleridir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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