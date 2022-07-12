Kilis'te ilaçlama çalışmaları Kurban Bayramı'nda da yoğunlaştı

Kilis Belediyesi tarafından Kurban Bayramı'nda sinek ve haşere ile mücadele çalışmaları etkin bir şekilde gece gündüz demeden devam ediyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı nedeniyle il merkezinde yoğunlaştırılan ilaçlama çalışmaları, tüm mahalleleri kapsayan bir şekilde sürüyor. İlaçlama ekipleri, sinek ve haşere sorununa müdahale etmek için 7/24 çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Sinekle etkin mücadele sonrası sivri sinek sorununun ortadan kalkması nedeniyle vatandaşlar Belediye Başkanı Servet Ramazan başta olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Ekiplerin, 24 saat boyunca kent merkezinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

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