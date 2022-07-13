Kilis’te Hububat hasadı sona erdi

Kilis’te, 2022 yılı hububat hasadı sona erdi.
Kilis ve ilçelerinde, 2022 yılı Hububat hasadı tamamlanarak, biçer görevler Kentten ayrıldı. Buğday, Arpa, Mercimek, Tıbbı Aramotik Bitkiler arasında yer alan Kişniş başta olmak üzere hasadı tamamlandı. İl dışından Kilis’e gelen biçer döverler, hububat hasadının tamamlanmasıyla birlikte kentten ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.