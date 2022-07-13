Kilis’te Hububat hasadı sona erdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, 2022 yılı hububat hasadı sona erdi.

Kilis ve ilçelerinde, 2022 yılı Hububat hasadı tamamlanarak, biçer görevler Kentten ayrıldı. Buğday, Arpa, Mercimek, Tıbbı Aramotik Bitkiler arasında yer alan Kişniş başta olmak üzere hasadı tamamlandı. İl dışından Kilis’e gelen biçer döverler, hububat hasadının tamamlanmasıyla birlikte kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.