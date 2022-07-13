Yeşil Vatan nöbeti devam ediyor.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Yangın Gözetleme kulelerinde orman yangınlarına karşı 24 saat orman personeli görev yapıyor.

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Müdürlük sınırları dahilinde bulunan Kilis, Afrincayi, İslahiye, Alaca ve Hassa Şefliklerini de gözetleyebilen ve yaklaşık 1000 rakımda bulunan Ömer Dede Yangın Gözetleme Kulesinde personelin görev yaptığını ifade ederek, “Bayram tatil demeden görevlilerimiz 24 saat esaslı olarak ormanlarımızı izliyor, ufacık bir dumanı dahi gözetliyoruz. Vatandaşlarımızdan ormanda ateş yakmamalarını, sigara izmariti atmamalarını ve piknik ve kamp ateşi yakmamalarını rica ediyoruz” dedi.

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