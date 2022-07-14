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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ramazan’dan 15 Temmuz mesajı

İHA

Başkan Ramazan’dan 15 Temmuz mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Ramazan, 15 Temmuz gecesi vatanı, milleti, demokrasi ve aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçtiğini belirtti. Ramazan, “Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ülkemizi hegemonyası altına alamayan, her türlü baskıya ve oyuna rağmen, gelişimimizin ve kalkınmamızın önüne geçemeyen bazı şer odaklarının oyuncağı haline gelmiş bu zelil grup, kendilerini milletin iradesinin üzerinde görmüş, TBMM’yi bombalamış, Cumhurbaşkanımızın canına kast etmiş, canice ve alçakça tankları milletimizin üzerlerine sürmüştü. O gün her şey planlıydı. Ancak unuttukları şey, Türk Milleti’nin bin yıllık şanlı tarihinin gereği olarak, her türlü ideolojisiyle ve farklılıklarıyla, vatanımız söz konusuysa tek vücut halinde canı pahasına vatanını savunacağı gerçeğiydi. Milletimiz o gece hürriyetine sahip çıkarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara çıkmış, tankların ve ağır silahların üzerine adeta şehadete koşarcasına yürümüş ve bir işgal teşebbüsünü tarihi bir zafere imza atarak hezimete uğratmıştı” ifadelerini kullandı.
Hürriyetine kimsenin kast edemeyeceğini ortaya koyan milletin, o gece demokrasi adına dünyaya büyük bir ders verdiğini vurgulayan Ramazan, ''Bu sebepledir ki 15 Temmuz, Türk Milleti’nin canıyla ve kanıyla yazdığı bir destandır. Dünya demokrasi tarihinin belki de en önemli dönüm noktasıdır. Milletin iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının göstergesidir. O gece aziz ve şanlı milletimiz tüm dünyaya şunu göstermiştir. Al bayrağımız söz konusu olduğunda, ne hain FETÖ, ne de diğer terör maşaları, bu milletin asla ve asla önünde duramayacaktır. Ve küresel hiçbir operasyon birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Genciyle yaşlısıyla bu millet, ilelebet ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde olacaktır. İstikbalimizi karanlığa boğmak isteyenler hangi isim altında toplanırsa toplansınlar yine gereken cevabı misliyle alacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz gecesinde sınır içi ve sınır ötesinde toprağa düşen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Vatanı için canını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu toprakların insanları olarak aziz milletimiz ve bizler, şehitlerimizin mirasına daima sahip çıkacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüz kutlu olsun” ifadesine ver verdi.

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