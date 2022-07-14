Kilis’te otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

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Kilis’te virajı alamayan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KilisGaziantep karayolu 20’inci kilometresinde A.B.Ö. yönetimindeki 27 ABL 818 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampolü uçtu. Kazada otomobil sürücüsü A.B.Ö. ile Ş.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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