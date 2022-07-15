Suriye sınırında 15 Temmuz şehitleri anıldı

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Kilis’te 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nde şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Şehitlikteki törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, daire amir ve müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'anı Kerim tilaveti yapılarak, İl Müftü Vekili Cengiz Çolak tarafından dua okundu. Protokol üyelerinin şehitlerin mezarlarına karanfil bırakması ile tören sona erdi.

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