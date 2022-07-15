Şehitler için hatmi şerif duası yapıldı

Kilis’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki tüm camilerde Cuma namazı öncesi Kur'anı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi
Programda İl Müftü Vekili Cengiz Çolak 15 Temmuz şehitlerimiz için okunan Kur'anı Kerim ve Hatmi Şeriflerin duasını yaptırdı. Program kılınan cuma namazının ardından sona erdi.
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