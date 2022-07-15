Şehitler için hatmi şerif duası yapıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki tüm camilerde Cuma namazı öncesi Kur'anı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi

Programda İl Müftü Vekili Cengiz Çolak 15 Temmuz şehitlerimiz için okunan Kur'anı Kerim ve Hatmi Şeriflerin duasını yaptırdı. Program kılınan cuma namazının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.