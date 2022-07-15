Sınır kenti Kilis’te '15 Temmuz' kortej yürüyüşü yapıldı

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Kilis’te protokol üyeleri ile birlikte binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü mehter takımı eşliğinde yapıldı.



FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin milletçe vatanseverlik duygusuyla tek vücut olarak önlendiği 15 Temmuz’un 6. yıl dönümü münasebetiyle Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Hacı Cümmüş Kavşağı'nda başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Dev Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Recep Soytürk, 6’ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, siyasi parti il başkanları, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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