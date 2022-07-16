Üniversite'de “15 Temmuz Karma Sergisi” açıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü çerçevesinde “15 Temmuz Karma Sergisi” açıldı. Sergide fotoğraf, hat, minyatür, ebru, resim ve modern anlamdaki çalışmalar yer aldı.

Rektörlük Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda açılan sergiyi 63. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kilis Valisi Recep Soytürk, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Fatih Demirci, il protokolü, Üniversiteden akademik ve idari personeli, öğrenciler ve kalabalık bir misafir topluluğu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.