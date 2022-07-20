Garnizon Komutanı Ayhan, Kilis'e veda etti

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Kilis Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan’a veda yemeği düzenlendi.

Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, onuruna verilen veda yemeğine il protokolü katıldı. Albay Ayhan’a Vali Recep Soytürk, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Albay Ayhan'a hediye verdi. Hizmetlerinden dolayı Ayhan' teşekkür eden kent protokolü yeni görev yerinde de başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Ayhan'ın Erzincan'a tayinin çıktığı belirtildi.

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