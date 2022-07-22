AK Parti'li Mahir Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te esnafı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, programlar çerçevesinde geldiği Kilis'te ilk olarak Vali Recep Soytürk´ü ziyaret etti. Burada kente ilişkin bilgiler alan Ünal, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan´ı ziyaret etti. Mahir Ünal, daha sonra kent merkezindeki esnafla sohbet etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Ünal, kendilerine her zaman destek olduklarını vurguladı. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-07-22 15:00:41



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