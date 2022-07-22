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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: “1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değişti”

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: “1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değişti”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 1960 ile 2002 yılları arasında 42 yıl içerisinde 38 hükümetin değiştiğini söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Ünal, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemde UNESCO’ya başvuruda bulunduğunu ifade ederek, “UNESCO’nun şehirler arasında yeni bir kategori ekleyin. Nasıl gastronomi var, edebiyat var, birçok şehir tanımı var. Bu şehir tanımlarına bir şey daha ekleyelim. Bu da ‘iyilik şehri’ olsun, yani kriterlerini belirleyelim. Bu kriterleri yerine getiren şehirlere ‘iyilik şehri’ unvanı verelim. Bu kriterleri belirlerken kriter alacağımız bir şehir olsun, o da Kilis olsun dedim. Neden? Çünkü Kilis nüfusundan daha fazla mülteciyi misafir etmiş, bu misafirliği de alnının akıyla sürdürmeyi başarmış bir şehirdir. Bu nedenle Kilis’in bir diğer adı olarak, iyilik şehri Kilis’e çok yakışıyor” dedi.

“1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değişti”
Ünal, 1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değiştiğini ifade ederek, “Hükümet ne demek, milletin iradesiyle iktidar olmuş, seçilmiş temsilci demek değil mi? Demokrasiyi biz nasıl tanımlıyoruz. Diyoruz ki demokrasi halkın temsilcileri eliyle kendisini idare etmesi diyoruz. Halk temsilcisini seçmiş Ankara’ya göndermiş. Kaç ay iktidarda kalmış? 10 ay kalmış, 12 ay kalmış, ortalama 16 ay kalmış. Yani 1960 ile 2002 yılı arasında 38 tane hükümet değişmiş. Millet seçmiş göndermiş. Efendiler de ne yapmışlar? Ya darbeyle, ya muhtırayla, ya 5’li çeteyle, ya medya patronlarının, ya bilmem TÜSİAD’ın gazete ilanlarıyla hükümet devirmişlerdir” diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a toplantıda AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın eşlik etti.

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