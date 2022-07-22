AK Parti'li Mahir Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti (2)



'42 YILDA 38 HÜKÜMET DEĞİŞTİ'

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kilis'te AK Parti Genişletilmiş İl Divan toplantısına katıldı. Burada konuşan Ünal, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemde UNESCO´ya bir başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "UNESCO´nun şehirler arasında yeni bir kategori ekleyin nasılsa Gastronomi var, edebiyat var, birçok şehir tanımı var. Bu şehir tanımlarına bir şey daha ekleyelim, bu da 'iyilik şehri' olsun, yani kriterlerini belirleyelim, bu kriterleri yerine getiren şehirlere, 'iyilik şehri' unvanı verelim istedik. Bu kriterlere uyan şehir Kilis. Neden çünkü Kilis, nüfusundan daha fazla, mülteciyi, misafir etmiş, bu misafirliği de anlının akıyla sürdürmeyi başarmış bir şehirdir. Bu nedenle Kilis´in bir diğer adı, iyilik şehridir" diye konuştu.

Ünal, 1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değiştiğini ifade ederek, "Hükümet ne demek, milletin iradesiyle iktidar olmuş, seçilmiş temsilci demek değil mi? Demokrasiyi biz nasıl tanımlıyoruz. Diyoruz ki, demokrasi, halkın temsilcileri eliyle, kendisini idare etmesi diyoruz. Halk temsilcisini seçmiş Ankara´ya göndermiş, kaç ay iktidarda kalmış, 10 ay kalmış, 12 ay kalmış, ortalama 16 ay kalmış. Yani 1960 ile 2002 yılı arasında 38 tane hükümet değişmiş, millet seçmiş göndermiş, efendiler ne yapmışlar ya darbeyle ya muhtırayla ya medya patronlarının ya bilmem TÜSİAD'ın gazete ilanlarıyla hükümet devirmişlerdir" dedi. DHA-Politika Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-07-22 18:46:18



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