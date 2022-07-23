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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın yayın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını belirtti.
Dülger, “Hızla gelişen günümüz dünyasında etkinliği her geçen gün artan basın ve yayın kuruluşları, demokrasimizin ayrılmaz unsuru haline gelmişlerdir. Bu kuruluşlarımız gerek dünyadaki gerek ülkemizdeki gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada ve toplumu aydınlatma da gibi büyük bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir. Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur. Ülkemiz, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu vesile ile ülke menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, her türlü zorluğa karşın demokrasi ve millet iradesine sahip çıkan, kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran, uzun çalışma saatlerini ve mesleğin yıpratıcı ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakârca çalışan, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan doğru bilgi, ilkeli haber, görüntü ve gelişmeleri zamanında almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olan, siz çok değerli basın mensuplarını, haber alma özgürlüğüne sunduğu katkı ve sorunlara ışık tutmadaki gayretli çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, görevlerini ifa ederken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadesine ver verdi.

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