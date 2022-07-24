Kilis'te ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KİLİS'in Musabeyli ilçesinde zeytin ağacına çarparak devrilen traktörün sürücüsü Kazım Kalak (57), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Karadut köyünde meydana geldi. Tarlaya giden çiftçi Kazım Kalak'ın kullandığı 79 DS 716 plakalı traktör, kontrolden çıkınca yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kalak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Kalak'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-07-24 12:39:26
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