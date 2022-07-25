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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te üretilen yemeniler dünyaya satılıyor

İHA

Kilis’te üretilen yemeniler dünyaya satılıyor

Kilis’te dana, manda, keçi, oğlak ve koyun derisinden yemeniler üreten 35 yıllık usta, ürünlerini dünyanın dört bir yanına gönderiyor.
Mesleği babasından öğrendiğini kişiye özgü yemeni diktiklerini, yemenilerin ayakta mantar oluşturmaması ve terletmemesi nedeniyle tercih edildiğini ifade eden usta Ahmet Özuslu, bu işi 35 yıldır yaptığını söyledi. Talebin her geçen gün arttığını belirten usta Özuslu, yurt içi ve yurt dışında çeşitli fuarlara katılarak istenilen numara ve renkte ürettiği yemenileri sipariş üzerine hazırladığını belirtti.
Kullandıkları malzemelerin tamamının deriden yapıldığını dile getiren usta Özuslu "Kilis’in dışında Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş illerinde de yemeni yapılıyor. Yüz yıllar öncesinden gelen bir meslek, günümüze ulaşana kadar çeşitli renklerde üretilen yemeniler bugüne kadar ulaşmıştır. Yemeni ayağı serin tutar, kaşındırmaz, mantar yapmaz, bu şekilde yemeni üretiyoruz. 250300 TL arasında değişen fiyatlarda satıyoruz. Bayan boyları var, erkek, çocuk boyları var, ayakkabı numarası büyüdükçe fiyatları da artıyor. Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünce somut olmayan meslekler arasına alınması nedeniyle ben de bir ustaları olarak yurt içinde, yurt dışında fuarlara bakanlığımız aracılığıyla katılıyorum. Babam da bakanlığımızın ustasıydı, ben de bakanlığımızın belgeli ustasıyım” dedi.

“Yurt dışına gönderiyoruz”
Özuslu, Türkiye’nin her bölgesine yemeni gönderdiklerini ifade ederek, “Yurt dışına gönderiyoruz. Buradan fazla talep gediliyor. Bizden alan firmaların bazıları kendi isimleriyle gönderiyor, bazıları bizim ismimizle gönderiyor. Yurt dışında istenilen numarada, renkte yapıp satmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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