Zabıta denetimleri sıklaştırdı

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde iş yerleri üzerinde denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticari faaliyet yürüten işletmeleri ruhsat, gıda mevzuatı, işgal, çevre kirliliği vs. hususlarda ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmekte, eksikliği bulunan işletmelere idari işlem yapıyor. Ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrollerine devam ettiği, Ruhsatsız faaliyet gösteren ve tarihi geçmiş ürün teşhir eden işletmelere ilgili denetimlerini sürdüğü bildirildi.

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