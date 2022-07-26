Afrin Çayı'nda balık tutarken suya düşen muhtar boğularak öldü

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Kilis’in Musabeyli ilçesinde Afrin Çayı'nda balık tutarken suya düşen köy muhtarı boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Dutluca köyünde Afrin çayında balık tutan Kaynaklı köyü muhtarı Menderes Tokdemir (52) suya düştü. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Menderes Tokdemir’in cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırdı. Olayla ilgili jandarma soruşturmayı sürdürüyor.

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