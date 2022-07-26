Banyoda elektrik akımına kapılıp öldü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, banyoda elektrik akımına kapılan Mehmet Kanal (42) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Musabeyli ilçesi Yuvabaşı köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Kanal, evde duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapıldı. Kanal'ın çığlıklarını duyan yakınları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekibinin kontrolünde Mehmet Kanal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kanal'ın cenazesi morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-07-26 09:29:45



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