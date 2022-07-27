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Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit

İHA

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit

Suriye’nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü mensupları tarafından Suriye’deki Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde TSK üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda, Tank Sözleşmeli Er Mert Otal ve Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu şehit oldu.
Şehitlerin naaşı zırhlı askeri ambulansla alınarak Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi. Tank Sözleşmeli Er Mert Otal ve Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu’nun otopsileri yapıldı. Sabah 09.30’da Gaziantep Havalimanında düzenlenecek törenin ardından Sözleşmeli Er Mert Otal’ın naaşı Kırıkkale’ye, Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu’nun naaşı da Çankırı’ya gönderilecek. Hastaneye 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural ile çok sayıda komutanın da geldiği bilgisi alındı.
Terör örgütü hedefleri vuruluyor
Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Yoğun bombardımanın sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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