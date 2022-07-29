Kilis’te 'Boz' fıstık hasadı başladı

Kilis’te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve "boz" olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadı başladı.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları topluyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Boz fıstığın hasadına başlandığını ifade ederek, “Fıstık üreticilerimiz pazarlama konusunda acele etmesinler. Şuan piyadede 45 TL’den bahsediliyor, fiyat ucuz, fıstığın girdi maliyetleri yüksek, bu nedenle hemen piyasaya sürmesinler. Türkiye genelinde fıstık rekoltesi düşük. 40 dereceyi aşan sıcaklıkta üreticilerimiz hasat yapıyorlar. Kilis’te 1 milyon 500 bin adet fıstık ağacı bulunuyor. İlimizde her geçen gün fıstık üretimi artmaktadır. Türkiye’de fıstık üretimi açısından Kilis 7’inci sıradadır. İlerleyen yıllarda, ilk 4’e girecektir. Kilis’te 75 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Geçen yıl 70 bin dekar üretim alanı vardı, 5 dekar arttı. Doluk, sel, yağmur nedeniyle bu yıl rekolte beklentisi düşük olmasına rağmen, fıstıkların içinin dolu olması nedeniyle rekolte olarak geçen yıl 5 bin ton iken bu yıl 4 bin 500 ton civarında olmasını bekliyoruz” dedi

Fıstık üreticisi Mehmet Canbakış, boz fıstığın hasadına bugün itibariyle başlandığını ifade ederek, “Bu yıl geçen sene kadar olmasa da beklentimiz yine iyi. Boz fıstığın kilosu Gaziantep’te 45 liradan alıcı buluyor. Bu fiyatlar çok düşük ama fıstık fiyatlarının artacağını düşünüyoruz. Üreticilerimiz fıstıklarını hemen piyasaya sürmesinler, kavlattıktan sonra bekletsinler ilerleyen zamanda piyasaya sürsünler. Bu yıl yağmur, dolu, fırtına nedeniyle rekolte düşüklüğü oldu. Ama fıstıklarımızın içerisi doludur. Kalitemiz yüksektir. Geçen yıl kadar olmamış olsa da verimimiz yüksektir” diye konuştu.

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