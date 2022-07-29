Kilis’te dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları devam ediyor

Kilis’te, Sabah Pazarı Caddesi'nde, Hattat Hoca Sokak'ta ve Makaslı Çarşı'da dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Daha önce Cumhuriyet Caddesi ile Dolap Pazarı caddesi modern bir görünüm kazanması için hazırlanan proje çerçevesinde dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirilmesi çalışmaları tamamladıklarını ifade ederek, “Sabah Pazarı Caddesi'nde, Hattat Hoca Sokak'ta ve Makaslı Çarşı'da çalışmalarımıza başladık. Bir yandan şehrimizin modern görünümünü korurken bir yandan da tarihi dokusunu canlandırıyoruz” ifadesini kullandı.

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