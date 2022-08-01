Öğretim Üyesi Tercanlı, “Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk” programına konuk oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretim Üyesi Tercanlı, “Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk” programına konuk oldu

İHA

Öğretim Üyesi Tercanlı, “Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk” programına konuk oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu’nun “Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk” köşesine konuk oldu.
programda, Kilis’in sokak dokusu ve kabaltılarından bahseden Tercanlı, tarihi dokusunu, geçmişinden devraldığı önemli mimari eserlerini ve sözlü kültürünü çağlar boyunca nesilden nesle aktarmayı başaran Kilis’in, büyük bir çoğunluğu yöreye özgü sarı renkli kesme taştan yapılmış eserlerle donatıldığını aktardı.
Tercanlı, Yöresel taştan inşa edilen yapıları girift bir şekilde çevreleyen ve adeta labirent benzeri bir tarihi dokuyu saran sokaklar ile iklim şartlarına göre düzenlenen mekan uzantılarının, Kilis’in zengin kültürel mirasını yansıttığını, Türkİslam şehirlerinde karşımıza çıkan ve genellikle “korunaklı mahalle” ile “çıkmaz sokak” kavramı ekseninde düzenlenen geçit alanlarını görmenin olanaklı olduğunu söyledi. Tercanlı, şehirdeki sokakların, dar, uzun ve yolun şekline göre biçimlendirildiğinin görüldüğünü, Kilis sokaklarının, özgün dokusunu ve kendine has özelliklerini çok uzun yıllar kaybetmeden günümüze ulaştırmayı başardığını anlattı.
Kantarma, tetirbe, sabat, körü ve köprü eğmesi gibi isimlerle anılan yerleşim alanlarına Kilis ili içinde “Kabaltı” adı verildiğini belirten Tercanlı, enlemesine ve diklemesine kesişen sokak dokusu üzerinde oluşan bir geçidi ve bu geçidin üstündeki oda benzeri yaşam alanlarını kapsayan kabaltıların güvenlik endişeleriyle ortaya çıktığının düşünüldüğünü vurguladı.
Kilis’te de özgün dokusu korunmuş kabaltıları görmenin mümkün olduğunu belirten Tercanlı, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan kabaltılara Salih Efendi Kabaltısı, Hasan Bey Kabaltısı, Şeyh Camisi Kabaltısı, Eski 7 Aralık İlkokulu Kabaltısı ve Tekke Camisi Kabaltısı’nın örnek verilebileceğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te boz fıstıkları kavlatma işlemi başladı
YEREL HABERLER Kilis'te boz fıstıkları kavlatma işlemi başladı
Kilis’te pide fırınların bacaları denetlendi
YEREL HABERLER Kilis’te pide fırınların bacaları denetlendi
Kilis’te park, refüj ve bulvarlar yaz bakımı
YEREL HABERLER Kilis’te park, refüj ve bulvarlar yaz bakımı
Kilis’te 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kilis’te 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı
Rektör Karacoşkun Öğretim üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun Öğretim üyeleriyle bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.