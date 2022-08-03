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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan, yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceledi

İHA

Ramazan, yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceledi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, TOKİ tarafından yapımı devam eden Deveciler TOKİ’de incelemelerde bulundu.
Başkan Ramazan, Kilis’teki konut sıkıntısının çözülmesi, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade ederek, “Arsasını belediyemiz tarafından verilen Tahtalı TOKİ’de 168 konutun yapımı bitmek üzere bu yıl içerisinde dağıtımı yapılacak. Yine arsası belediyemiz tarafından verilen 515 konuttan oluşan Deveciler TOKİ’nin yapımı sürüyor. İnşallah, en kısa sürede inşaatı tamamlanarak vatandaşlarımız bu konutlara taşınır. Geçen hafta Ankara’da TOKİ Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı Serhat Günkan ile bir araya gelerek Deveciler Bölgesi'nde yapılmasını planladığımız 700 konutluk yeni TOKİ projesini ele aldık. Projesi kısa sürede tamamlanarak ihaleye çıkmasını bekliyoruz” dedi.
Ramazan, Daha öncede TOKİ tarafından arsası Kilis Belediyesi tarafından verilen 3 ayrı konut projesinde bin 164 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini söylerine ekledi.

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