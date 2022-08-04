Kilis'te, PKK/YPG'li terörist yakalanıp, tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi şüpheli yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, geçmişte Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan Suriye uyruklu şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaparak, Kilis'te yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler adresini belirlediği şüpheliyi, düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-08-04 14:32:25
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