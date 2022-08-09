Kilis´te 10 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 göçmen yakalandı. Organizatörlük şüphelisi A.H. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'ndeki evde yaptıkları aramalarda, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 Suriye uyrukluyu yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girmesini organize ettiği belirlenen A.H. de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-08-09 11:31:30



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