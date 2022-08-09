8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı terörist yakalandı



Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)HAKKARİ'de 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ş.M. jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu Ş.M.'nin; geçmiş dönemde PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Yapılan detaylı araştırmada Suriye uyruklu Ş.M.'nin 2012 yılı Haziran ayında Hakkari'de 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin de yaralandığı saldırıya katıldığı belirlendi. Askeri birlikler ile konvoylara silahlı ve patlayıcılı saldırı eylemlerine katılan, Suriye ve Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü adına silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek Gaziantep'e yerleştiği saptandı.

PKK'lı terörist Ş.M., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla Gaziantep'teki adresinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ş.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-08-09 21:23:09



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