Kilis´te, 22 kaçak göçmen yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 22 göçmen yakalanırken, 3 organizatörlük şüphelisi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'nde 2 adreste yabancı uyrukluların olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 22 Suriyeli kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adreslerde yakalanan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen H.E., M.N. ve A.N. ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-08-12 11:03:22
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