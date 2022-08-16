Kilis'e şehit ateşi düştü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu´na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu´nun (29) acı haberi, Kilis'te yaşayan ailesine verildi.

PKK/YPG'li teröristlerin hudut karakoluna yönelik saldırısında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun acı haberi, Kilis Vali Yardımcısı Eşref Akça, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu tarafından Ekrem Çetin Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Uğurcan Cirnooğlu ailesinin yaşadığı ev ile sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Cirnooğlu'nun cenazesi, Kilis'te yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

İZNİ BİTİNCE DÜN GÖREVE BAŞLAMIŞ

Evli ve 2 yaşında kız çocuk babası şehit Uğurcan Cirnooğlu'nun, yıllık izinde olduğu ve dün Çiçekalan Hudut Karakolu'ndaki görevine tatil sonrası başladığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-08-16 15:19:39



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