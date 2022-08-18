Kilis'te, 10 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 10 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin geçişini organize eden 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki evde yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 10 göçmen yakalandı. Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenen A.A., N.O. ve A.C. ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-08-18 09:35:24



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