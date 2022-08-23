Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ADLİYEYE SEVK EDILDİ

Kilis´te dün ölü bulunan Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed´in bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan akrabası Ş.H.S., jandarma sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-08-22 23:57:20



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